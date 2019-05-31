شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو عظم الفخذ وما وظيفته فى الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عظم الفخذ هو أكبر وأقوى عظم في الجسم، ومسئول عن نقل القوة من الساق إلى مفصل الورك، أيضا عظم الفخذ هو مكان التعلق بالكثير من العضلات والأربطة بالجسم.

يشكل عظم الفخذ ربع طول الجسم وذلك وفقا لتقرير موقع "inner body" حيث يتم توصيل عظم الفخذ بالورك عبر مفصل كروي ومقبس ، مما يوفر حركة ومصدرًا لتوضيح الحوض، كما يتصل مفصل الكرة بواسطة رقبة ضيقة بشكل جانبي على عمود عظم الفخذ العمودي.

Advertisements

يتكون عظم الفخذ من ثلاثة أجزاء ، وهي الرأس والجسم والأطراف السفلية، ويبلغ متوسط ​​طول عظم الفخذ 26 ٪ من الطول الكلي للشخص ، لذلك ليس من المستغرب أن يكون عظم الفخذ أقوى العظام في جسم الإنسان.

يتم ربط أكثر من 40 من العضلات والأربطة بعظام عظم الفخذ وتعتمد عليها في العمل، كنا يشار إلى عظم الفخذ أيضًا باسم العظم لأنه العظم الوح…