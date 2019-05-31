شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. الكسر فى أي مكان بالجسم يقلل من كثافة العظام الكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت الدراسة الجديدة من برنامج UC Davis Health، أن الكسور ترتبط بفقدان النظام التكوينى للعظام.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت الدراسة التى أشرف عليه باحثون أمريكيون أن كسر العظم يتسبب في فقدان كثافة العظام في جميع أنحاء الجسم ، وليس فقط بالقرب من موقع الكسر.

وتبدأ هذه الدراسة الطريق لإيجاد علاجات تحافظ على صحة الهيكل العظمي على المدى الطويل وتقلل من التعرض لكسور إضافية التى تسبب هشاشة العظام، والتي يتم تشخيصها عند فقدان الكثافة العظمية.

Advertisements

وقال "كريستيانسن"، الأستاذ المساعد لجراحة العظام في جامعة كاليفورنيا في ديفيس: "نعرف أن أحد الكسور يؤدي إلى الآخرين ، لكننا لم نعرف السبب، وإن عملنا هو الخطوة الأولى على طريق تحديد الآليات الخلوية لفقدان العظام".

واعتمدت الدراسة ، التي نشرت في مجلة هشاشة العظام الدولية، على حوالي 4000 مشارك في دراسة على هشاشة العظام ، وهي دراسة قائمة على الملاحظة للنساء المسنات ، شملت قياس كثافة عظام الورك (BMD) وتاريخ الكسور التي تم جمعها بانتظام على مدى 20 عامًا.

وأظهرت النتائج أن كثافة عظام الورك انخفضت مع مرور الوقت لجميع النساء في الدراسة، ولكن كان أعظم بالنسبة لأولئك الذين تعرضوا لكسور العظام فيما قبل، حتى لو لم يكن الكسر بالقرب من الورك.