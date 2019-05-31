شكرا لقرائتكم خبر عن خضراوات وفواكه وأسماك.. أطعمة صحية للحامل فى الشهور الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التغذية الجيدة للحامل خاصة خلال الشهور الأولى من الأشياء الهامة التي يجب الاهتمام بها، حفاظا على صحة المرأة الحامل، وأيضا علي الجنين، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال الشهور الأولى من الحمل، وذلك وفقا لموقع "web med".

-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول من أهم النصائح التي يجب عدم إهمالها ولا تجاهلها، ولذا عليك الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد، كالجرجير، والعسل الأسود، واللحوم الحمراء.

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-الفواكه الغنية بجميع عناصر الجسم من أبرز الأشياء التي يجب القيام بها للحصول علي الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لجسمها، ولذا علي إعداد طبق كبير من سلطة الفواكه وتناوله يوميا للحد من التعرض للأضرار الصحية.

-المكسرات من الأطعمة الهامة جدا خلال فترة الحمل وخاصة الأولي، حيث أن المكسرات تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الحامل وصحة الجنين، ولذا تناولي حفنة منها يوميا.

-الأطعمة الغنية بالأوميجا3، كالأسماك من أفضل النصائح التي تساهم بشكل كبير في إعداد الأطعمة بشكل جيد وهام للحامل، ولذا عليكي تناول مرة في الأسبوع علي الأقل وجبة من الأسماك.

-الخضراوات الورقية من أفضل النصائح التي يجب القيام بها للحد من التعرض والإصابة بالأمراض، ولذا عليك تناول طبق كبير من السلطة الخضراء يوميا للحصول علي فوائدها.