شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض جفاف العين عديدة منها الاحمرار والحكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف العين من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب كثير من الناس، لأن الدموع لها فوائد صحية، فهى توفر الرطوبة لعينيك وتساعدك على الرؤية بشكل جيد، لكن عندما تجف العين يؤثر ذلك على صحتها، من خلال هذا التقرير نتعرف على أعراض جفاف العين، بحسب موقعى self و webmd.



جفاف العين

ما هو جفاف العين؟

جفاف العين هو حالة تحدث عندما لا تستطيع عينيك ترطيب نفسها بشكل مناسب، وفقًا للمعهد الأمريكى للعيون، ويحدث جفاف العين عندما لا تستطيع العين إنتاج كمية الدموع اللازمة لإبقاء عينيك رطبة بدرجة كافية.



تعرف على اعراض جفاف العين

اعراض جفاف العين

العين الجافة يمكن أن تكون مزعجة ومؤلمة في أسوأ الأحوال، ويمكن أن تظهر مجموعة من الأعراض عند الإصابة بجفاف العين وتشمل اعراض جفاف العين

-الجفاف.

-الحكة.

-الشعور بخشونة فى ملمس العين.

-حرقان فى العين.

-احمرار.

-ألم.

-عيون مائية (من المستغرب ، في بعض الأحيان تصبح عينيك تفرز ماء بشكل مفرط).

- شعور بأن هناك شيئًا ما في عينيك عندما لا يوجد شيء.

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- تصريف العين الخشن الذي يشبه المخاط.

-الحساسية للضوء.

- انزعاج عند ارتداء العدسات اللاصقة.

- صعوبة في القيادة ليلاً.

- عدم وضوح الرؤية.

- إرهاق العين.



اعراض جفاف العين

اسباب جفاف العين

في بعض الأحيان، هناك نقص في التوازن في نظام تدفق الدموع لديك أو يمكن لمكيف الهواء أو المدفأة أو أشياء أخرى من حولك تسبب جفاف العين، والأسباب الأخرى تشمل:

-جزء من عملية الشيخوخة الطبيعية، وخاصة انقطاع الطمث.

-الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين.

-الأمراض التي تؤثر على قدرتك على صنع الدموع، مثل متلازمة سجوجرن والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الأوعية الدموية.

-المشاكل التي لا تسمح لجفونك بالإغلاق بشكل صحيح.