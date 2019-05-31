شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك إسلامى.. مشروب اللاسى وخبز النان على موائد السحور فى بنجلاديش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ييقجة قدم ”الخليج 365” على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى والدول الإسلامية التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

السحور فى بنجلادش

الفورنا والبهاجى

وهما عبارة عن خضار مقلية مع الفيليفلة الحارة الخضراء أو الخضراء وغيرها من التوابل، وهى وجبات مشهورة جدا في المناسبات الخاصة و يتم تقديمها مع طبق الأرز البيرياني وهو مشهور جدا في المدن.

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الفورنا والبهاجى



خبز النان خبز النان النان فى بنجلاديش من أشهر أنواع الخبز، وهو عبارة عن رغيف من الخبز مسطح يخبز فى التنور وهو عنصر مهم فى المطاعم وربما يحتوى على الموز أو غيرة من الفاكهة.



خبز النان

مشروب اللاسى مشروب اللاسى

اللاسى هو مشروب من لبن الزبادى والثلج، منشّط للجسد ويمنع العطش فى نهار رمضان، ويعمل الزبادي على تحسين الهضم والحفاظ على صحة العظام لامداد الجسم بالكالسيوم كما أنه يعمل علر راحة المعدة أثناء الصيام.