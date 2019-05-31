شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد للجيلاتين تجعلك تضيفه في أكلك.. منها بناء العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجيلى من الأطعمة اللذيذة التى يحبها الأطفال بشكل كبير، وهو يتكون بشكل أساسى من الجيلاتين، الذى له فوائد صحية عديدة، لاحتوائه على البروتين الذى يزيد مستويات الطاقة الخاصة بك ويعمل على تحسين صحتك وعظامك، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب تجعلك تضيف الجيلاتين لنظامك الغذائى لفوائده العديدة، بحسب موقع step to health.



الجيلاتين

والجيلاتين منخفض للغاية في السعرات الحرارية ويحتوي على مواد مغذية عالية الطاقة تدعم وظائف التمثيل الغذائي التي تساعدك على فقدان الوزن بسهولة أكبر.

ويجب الحرص عند تناول الجيلى، بسبب الألوان الصناعية والمواد المضافة الضارة التى تضاف إلى الجيلاتين، لذا يفضل تناول الجيلاتين بحالته الطبيعية.

ما هو الجيلاتين؟

الجيلاتين من أصل حيواني ويتم الحصول عليه من خلال معالجة وغلى عظام وغضاريف وجلد الحيوانات.

والجيلاتين يباع فى شكل مسحوق أو صفائح جيلاتين غير منكهة، والتي تستخدم غالبًا في صنع الحلويات ويتكون بشكل أساسي من الكولاجين، ولكنه يوفر أيضًا الكربوهيدرات ومضادات الأكسدة والمياه.

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الجيلاتين

أسباب لإضافة الجيلاتين في نظامك الغذائي

هناك عدة أسباب تجعلك تدرج الجيلاتين في نظامك الغذائي لمساعدتك على إنقاص وزنك.

تقليل الشعور بالجوع

يساعد الجيلاتين على تخفيف الجوع، لذلك ، يمكنك الاستمتاع بها كوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية التي تقلل من الرغبة الشديدة التي تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام بشكل مستمر.

تحسين أدائك الرياضي

على الرغم من احتوائه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، إلا أن الجيلاتين هو مصدر للبروتين والكربوهيدرات التي تعمل كمصدر للطاقة، ولاحتواءه على الفيتامينات والمعادن، فهو غذاء متكامل يسمح لك بتحسين الأداء الرياضي.

يساعد في بناء كتلة العضلات

واحد من الأحماض الأمينية التي يحتوى عليها الجيلاتين، هو أرجينين، هذه المادة ، عندما يتم دمجها في الجسم ، تساعد في الحصول على الكرياتين المفيد لبناء العضلات.

تحسين عملية الهضم

يدعم الجيلاتين عمليات الهضم ويحسن استيعاب بعض العناصر الغذائية، ويرجع ذلك إلى محتواه من الأحماض الأمينية التي تسمى جليكاين، والتي تحفز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، كما يحارب الإمساك ويقلل من ارتجاع المرئ.

خالي من الدهون والكوليسترول

لا يحتوي الجيلاتين على الدهون أو الكوليسترول، فهو وجبة خفيفة للغاية ولا تسبب زيادة في الوزن إذا لم تضف إلي منتجاته السكريات.