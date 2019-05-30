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رويترزالخميس 2019/5/30 10:25 مساء بتوقيت أبوظبي
ظهور أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في كوريا الشمالية - أرشيفية
أعلنت وزارة الزراعة بكوريا الشمالية، الخميس، الإبلاغ عن أول حالة لحمى الخنازير الأفريقية في البلاد، في ظل الانتشار السريع للفيروس منذ ظهوره لأول مرة بشرق آسيا في الصين، خلال أغسطس/آب من العام الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تأكيد ظهور الفيروس في مزرعة بإقليم جاجانج في كوريا الشمالية، قرب الحدود مع الصين يوم 25 مايو/أيار.
وأضافت أنه جرى إعدام أكثر من 20 خنزيراً بعد نفوق ما يزيد على 70 خنزيراً بسبب الفيروس.
ويصيب الفيروس شديد العدوى خنازير التربية والخنازير البرية وينتقل عبر القراد والاتصال المباشر بين الحيوانات ولا يوجد حاليا أي مصل له، ولا يؤثر المرض على البشر.
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