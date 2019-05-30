6 أطعمة تحافظ على صحة العين.. البيض والسمك في المقدمة

اتفق عدد من أطباء التغدية البريطانيين على عدة أطعمة تحافظ على صحة العين، وتحميها من الإصابة بأمراض الضمور البقعي وجفاف العينين والمياه الزرقاء.

واستعرضت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية ٦ من هذه الأطعمة، وهي:

1- الخضراوات الورقية الخضراء





الخضراوات الورقية الخضراء غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تسمى بـ"اللوتين وزياكسانثين"، وتناول الكثير منها مفيد لحماية العين من إشعاعات الضوء الأزرق الضار الصادر عن شاشات الأجهزة الإلكترونية.

2- البيض





البيض مفيد لصحة العين، لأنه يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المفيدة، ويشمل ذلك الزنك وفيتامين "أ" والمركبات المضادة للأكسدة "اللوتين والزياكسانثين".

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3- الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والماكريل من الأطعمة المفيدة لصحة العين، كونها مصدرا غنيا بأحماض أوميجا ٣ الدهنية، إذ عُثر على واحد من هذه الأحماض أو "دي إتش إيه" بتركيزات عالية داخل شبكية العين.

4- الحمضيات





ثمار الحمضيات غنية بفيتامين "ج" ما يساعد على الحفاظ على الأوعية الدموية السليمة، وثبت أن احتواء النظام الغذائي على الكثير من فيتامين "ج" يساعد على التخفيف أو تجنب حالات الضمور البقعي المرتبط بالعمر وكذلك المياه البيضاء، وتشمل الأطعمة الغنية بالحمضيات الفواكه الحمضية، ويعد التوت والقرنبيط والفلفل الأحمر من المصادر الغنية بالحمضيات.

5- الأطعمة البرتقالية





الأطعمة البرتقالية التي تشمل الجزر والبطاطا الحلوة والقرع، غنية بالبيتا كاروتين، التي يحولها الجسم إلى فيتامين "أ" الذي يعزز صحة العين، ومن المعروف أن نقصه سبب رئيسي للعمى، كما أنه مهم لخلايا استشعار الضوء الموجودة في العين والمعروفة بـ"مستقبلات الضوء".

6- المكسرات والبذور

تحتوي على كمية عالية من فيتامين "هـ"، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحافظ على الأحماض الدهنية في العين، ويمكن بسهولة تضمين النظام الغذائي الكثير من المكسرات والبذور بإضافتها لأطباق الطعام أو مزجها في العصائر أو خلطها مع السلطة.

