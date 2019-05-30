شكرا لقرائتكم خبر عن ابعد عن الضغط والتوتر فى الشغل عشان ميجلكش متلازمة الاحتراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يسبب العمل لساعات طويلة الإرهاق المزمن والإجهاد، والذى يعرف باسم "متلازمة الاحتراق النفسى"، واعترفت منظمة الصحة العالمية بمتلازمة الاحتراق كحالة مرضية، وقد أدخلتها ضمن عملية التصنيف الدولي للأمراض(ICD)، وهو دليل يستخدم في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تشخيص المرض، فى هذا التقرير نتعرف على المزيد عن متلازمة الاحتراق النفسى وما هى أعراضها، وفقاً لموقع Net doctor.



الاحتراق

متلازمة الاحتراق النفسى من الأمراض الناتجة عن الإجهاد المزمن في مكان العمل الذي لم تتم إدارته بنجاح.

والاحتراق النفسى هى المعاناة من الإجهاد المفرط بسبب الوظيفة ، والشعور بالاضطراب النفسى الذى يشبه "الاحتراق" من كثرة الضغوط فى العمل.

ويمكننا أن نجد أنفسنا فيها عندما نتعرض لضغط مزمن طويل الأجل، حيث إن التعرض للتوترات المستمرة وتفسيراتنا لها يمكن أن يؤدي إلى استنفاد الطاقة وعدم القدرة على الاستمرار.

Advertisements



متلازمة الاحتراق

أعراض الاحتراق النفسى

يمكننا التعرف على الإرهاق من خلال الأعراض الجسدية والنفسية والعاطفية والسلوكية، وتشمل هذه:

-الأعراض الجسدية: الأرق، التعب، خفقان القلب، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، انخفاض الشهية، وضعف الجهاز المناعي.

-الأعراض النفسية: النقد الذاتي والتشاؤم ومشاعر عدم الجدارة وفقدان التركيز.

- أعراض سلوكية: العزلة، ، السلوكيات القهرية والشعور بأنك خارج السيطرة.

- أعراض عاطفية: تدني الحالة المزاجية والقلق والغضب.