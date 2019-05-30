شكرا لقرائتكم خبر عن تناول 150 جرام من التوت الأزرق يومياً يخفض الإصابة بأمراض القلب حوالى 15٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول كوب واحد من التوت الأزرق يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين تناولوا 150 جرامًا من الفاكهة يوميًا زاد لديهم تدفق الدم ومنع تصلب الشرايين.

وحسب الباحثون أن هذا من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب - القاتل الرئيسي في العالم - بما يتراوح بين 12% و 15%.

ولتأكيد نتائج الدراسة، اختبر العلماء في جامعة إيست أنجليا آثار تناول العنب البري يوميًا على 138 شخصًا يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وكانوا جميعهم تتراوح أعمارهم بين 50 و 75 عاماً وكانوا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي ، وهو المصطلح الطبي لمزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

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وتشير الأرقام إلى أن حوالي ثلث البالغين الذين يعيشون في الدول الغربية يعانون من هذه المتلازمة ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تم إعطاء كل المشاركين 150 جرام أو 75 جرام من التوت الأزرق المجفف ، أو طلب منهم تناول الدواء الوهمي ذي اللون الأرجواني.

وقال الدكتور "بيتر كورتيس"، مؤلف مشارك في الدراسة: "لقد وجدنا أن تناول كوب واحد من التوت الأزرق أدى إلى تحسن مستمر في وظائف الأوعية الدموية وتصلب الشرايين".

وأضاف أن هذا يحدث "فرقًا كافيًا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 12 و 15 في المائة".