صحة ورشاقة

لو أنت من عشاق الراديو خلى بالك موجاته هتعرضك لأورام المخ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت من عشاق الراديو خلى بالك موجاته هتعرضك لأورام المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تمر الموجات اللاسلكية عبر جسم الإنسان بجرعات عالية للغاية ، يمكنها تحطيم الأنسجة وتدمير بنية الحمض النووى.

ووفقا لتقرير موقع "reference" فإن تم ربط الموجات الراديوية ارتبطت بارتفاع حالات مثل الصداع، والتصلب المتعدد واضطرابات النوم، وقد تسهم فى حدوث أمراض أكثر خطورة مثل السرطان وأورام المخ.

هناك أربعة أنواع من الموجات الراديوية: الموجة الطويلة ، الموجة المتوسطة ، التردد العالى جدًا، هذه الموجات تنتجها ظواهر طبيعية ، مثل البرق والنجوم ، فضلاً عن أجهزة الإرسال التي من صنع الإنسان ، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الراديو والميكروويف.

Advertisements

عند الجرعات الكبيرة يمكن لموجات الراديو، المعروفة أيضًا باسم الترددات اللاسلكية، تعطيل الوظائف البيولوجية وتحطيم الأنسجة.


موجات الراديو

وتزعم بعض الدراسات أن الانبعاثات الراديوية الناتجة عن خطوط الطاقة والميكروويف والاتصالات اللاسلكية تساهم فى نمو الأورام وترتبط بزيادة الصداع واضطرابات الدماغ لدى من يعانون من التعرض العالى.

وينبعث من أى جهاز إلكترونى يعمل داخل الترددات الراديوى للطيف الكهرومغناطيسى بعض الموجات الراديوية، بغض النظر عن وجود هوائى أم لا، فالموجات الراديوية هى إشعاع كهرومغناطيسى، لكن لا تزال الدراسات حول تأثيرات التعرض الطويل الأجل والقرب بالقرب تقدم نتائج مختلطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لو أنت من عشاق الراديو خلى بالك موجاته هتعرضك لأورام المخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا