شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت من عشاق الراديو خلى بالك موجاته هتعرضك لأورام المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تمر الموجات اللاسلكية عبر جسم الإنسان بجرعات عالية للغاية ، يمكنها تحطيم الأنسجة وتدمير بنية الحمض النووى.

ووفقا لتقرير موقع "reference" فإن تم ربط الموجات الراديوية ارتبطت بارتفاع حالات مثل الصداع، والتصلب المتعدد واضطرابات النوم، وقد تسهم فى حدوث أمراض أكثر خطورة مثل السرطان وأورام المخ.

هناك أربعة أنواع من الموجات الراديوية: الموجة الطويلة ، الموجة المتوسطة ، التردد العالى جدًا، هذه الموجات تنتجها ظواهر طبيعية ، مثل البرق والنجوم ، فضلاً عن أجهزة الإرسال التي من صنع الإنسان ، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الراديو والميكروويف.

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عند الجرعات الكبيرة يمكن لموجات الراديو، المعروفة أيضًا باسم الترددات اللاسلكية، تعطيل الوظائف البيولوجية وتحطيم الأنسجة.



موجات الراديو

وتزعم بعض الدراسات أن الانبعاثات الراديوية الناتجة عن خطوط الطاقة والميكروويف والاتصالات اللاسلكية تساهم فى نمو الأورام وترتبط بزيادة الصداع واضطرابات الدماغ لدى من يعانون من التعرض العالى.

وينبعث من أى جهاز إلكترونى يعمل داخل الترددات الراديوى للطيف الكهرومغناطيسى بعض الموجات الراديوية، بغض النظر عن وجود هوائى أم لا، فالموجات الراديوية هى إشعاع كهرومغناطيسى، لكن لا تزال الدراسات حول تأثيرات التعرض الطويل الأجل والقرب بالقرب تقدم نتائج مختلطة.