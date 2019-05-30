العنب الأزرق يقي من أمراض القلب

أوصت دراسة بريطانية حديثة بضرورة إدراج العنب الأزرق في الاستراتيجيات الغذائية؛ للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة بين الفئات المعرضة للخطر.

وتوصل فريق بحثي تابع لقسم التغذية والطب الوقائي بكلية طب الأطفال جامعة شرق أنجليا البريطانية، إلى أن تناول 150 جراما من عصير العنب البري يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 15%.

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وتابع الباحثون، خلال دراسة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، الخميس، تأثير العنب الأزرق على 138 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عاما، ويعانون من زيادة الوزن والسمنة، إذ تناول بعضهم 150 جراما، وآخرون 75 جراما، وتناولت مجموعة ثالثة عصيرا وهميا بديلا بلون بنفسجي مصنوعا من الألوان والنكهات الاصطناعية.

وقال الدكتور بيتر كورتيس، من كلية نورويتش الطبية التابعة لجامعة شرق أنجليا والباحث الرئيسي في الدراسة: "وجدنا أن تناول 150 جراما من العنب الأزرق يوميا أدى إلى تحسينات مستدامة في وظائف الأوعية الدموية وصلابة الشرايين، ما يجعل الفرق كافيا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 12 و15%".

وأضاف كورتيس، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة: "بشكل غير متوقع، لم نجد فائدة من تناول 75 جراما (نصف كوب) يوميًا من العنب الأزرق في هذه المجموعة المعرضة للخطر، بما يعني أن هناك حاجة إلى استهلاك يومي أعلى للحصول على الفوائد الصحية على القلب لدى السكان الذين يعانون من السمنة المفرطة المعرضين للخطر".

