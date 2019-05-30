ارتفاع نسبة المقلعين عن التدخين في الإمارات إلى 122%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ارتفاع نسبة المقلعين عند تدخين منتجات التبغ عام 2018 بنسبة بلغت 122% عن مثيلاتها في عامي 2016 و2017.

كما ارتفعت أعداد المراجعين، في عام 2018 بنسبة 47% مقارنة بعام 2016، لشبكة عيادات الإقلاع عن التدخين المنتشرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي وصلت إلى 16 عيادة في دبي والمناطق الشمالية.

جاء ذلك في تقرير الإنجازات الذي أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ الذي يصادف 31 مايو/أيار، تحت الشعار الذي حددته منظمة الصحة العالمية لعام 2019 "التبغ والصحة الرئوية" بهدف إذكاء الوعي بالتأثير السلبي للتبغ على الصحة الرئوية من الإصابة بالسرطان إلى الأمراض التنفسية المزمنة والأهمية الرئيسية للرئتين في التمتع بالصحة.

وذكر الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن دولة الإمارات من الدول السباقة بالانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في عام 2005، وأصدرت التشريعات الداعمة لإجراءات مكافحة التبغ وتبنت أفضل الممارسات العالمية.

وأكد اهتمام الوزارة الكبير بمكافحة التبغ حرصا منها على صحة المجتمع، وإيمانا بأن صحة الأجيال القادمة تبدأ من حمايتهم اليوم من التدخين وأضراره، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات في هذا المجال.