صحة ورشاقة

الوجبات الجاهزة والبطاطس المقلية ترفع خطر الوفاة المبكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون فرنسيون أن تناول الأطعمة عالية التجهيز قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة "فائقة التجهيز" ، بما في ذلك بعض الوجبات الجاهزة والحبوب السكرية والمشروبات الغازية، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وأشار الباحثون إلى أن استهلاك أكثر من أربع وجبات يوميًا قد يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة المبكرة بنسبة الثلثين تقريبًا.

عادة ما تُباع الأطعمة فائقة التجهيز "الجاهزة للأكل" ولا يمكن تصنيعها في المطبخ العادي ، حيث إنها مليئة بالمواد الصناعية مثل المواد الحافظة والمُحليات، والتى تشكل نصف الأغذية التي تم شراؤها في المملكة المتحدة البريطانية.

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ووجدت الدراسة الفرنسية أن كل زيادة بنسبة 10% في نسبة الأغذية فائقة التجهيز ضمن نظام غذائي لشخص ما تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية ، بنسبة 12%.

وأظهرت دراسة إسبانية منفصلة أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من أربع حصص يومية من الأطعمة المصنعة لديهم فرصة أكبر للوفاة بنسبة 62%.

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ويعتقد الخبراء أن الأطعمة المجهزة للغاية قد تجعل الناس أقل امتلاءً وأكثر جوعًا ، مما يزيد من خطر السمنة المرتبطة بمشاكل القلب والوفاة المبكرة.

وأضاف الباحثون أن الوجبات الجاهزة الصناعية تميل إلى أن تكون غنية بالملح والدهون المشبعة، ولكن هناك أيضًا أدلة متزايدة على أن بعض المواد الكيميائية التي تحتويها قد تكون ضارة للجسم وتصلب الشرايين.

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