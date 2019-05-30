كيف تعرفين أنك مصابة بضعف التبويض؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - يعتبر ضعف التبويض من أهم أسباب تأخر الحمل لدى المرأة، كما أنه يسبب مشاكل صحية لدى الفتيات اللواتي لم يسبق لهن الزواج، ولذلك عليك التعرف على أعراض ضعف التبويض مع الدكتور إياد بركة أخصائي النساء والولادة كما يلي: اضطراب الدورة الشهرية مع التقديم والتأخير عن موعدها قد تنقطع الدورة الشهرية لعدة أشهر ثم تعود تشعر المرأة بهبات ساخنة في جسمها وشدة العرق حتى في الجو البارد Advertisements العصبية والأرق والتوتر عدم الرغبة الجنسية لدى المتزوجة شعور بضيق في التنفس وما هي النصائح لكي تعالجي نفسك من ضعف التبويض؟ عليك بإتباع النصائح التالية: ممارسة الرياضة الخفيفة وخاصة تمارين أسفل البطن.

شرب المشروبات العشبية التي تضبط التبويض مثل اليانسون والبابونج والبردقوش.

تناول المكسرات بكثرة.

تناول التمر بكثرة.

الابتعاد عن المشروبات المحتوية على الكافيين، والبعد عن المقالي والدهون الضارة في النظام الغذائي.

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