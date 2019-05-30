كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - تتعدد أسباب تأخر الحمل. أحياناً يكون الرجل مسؤولاً عنه، وأحياناً أخرى تكون المرأة مسؤولة عنه، يوضح أحمد الجزار دكتور استشاري أمراض النساء والمناظير الجراحية واستشاري أطفال الأنابيب، أن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الحمل منها:

الموت بعد الجماع

أن الحيوانات المنوية الذكرية والبويضة الأنثوية لها عمر؛ فالحيوان المنوي الذكري لا تتعدّى حياته 24 ساعة، وقد يموت بعد الجماع، والبويضة الأنثوية لا يتعدّى عمرها 72 ساعة، وقد تموت بعد الجماع، مشيراً إلى أن هناك إفرازات تفرزها المرأة أثناء الجماع، هذه الإفرازات أحياناً، تضعف الحيوانات المنوية مما يقلل من فرصة الحمل.

توقيت التخصيب

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عدم اختيار توقيت التخصيب للجماع، فهذا يقلل من أسباب تأخر الحمل، تأخر عمر الزواج عند النساء في بعض دول العالم من أسباب تأخر الحمل، فمن المعروف طبياً، أن أعلى معدل للخصوبة عند المرأة ما بين العشرين إلى الثلاثين، وتبدأ خصوبة المرأة بالتناقص نوعاً ما بعد الثلاثين.

بسبب الرجال

وأضاف أن هذه الأسباب تمثل حوالي 40% من تأخر الحمل بسبب الرجال، وهي عبارة عن عدم قدرة الرجل على إفراز السائل المنوي داخل المهبل أثناء عملية الجماع بسبب العنة، وأحياناً يحدث هذا نتيجة لمرض السكر أو الضغط المرتفع في الدم، أو قصور في الدورة الدموية أو سوء الحالة النفسية مثل الاكتئاب أو تناول المخدرات، كل هذا يؤثر على القدرة الإنجابية لدى الرجال، بجانب أن هناك بعض الرجال لديهم سرعة القذف، وهي تلعب دوراً كبيراً في تأخر الحمل، وذلك لأن عملية الجماع وخروج السائل المنوي في وقت مبكر قبل وصوله إلى مكانه الطبيعي في مهبل المرأة.