كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - ما هي مضاعفات التهاب اللوزتين عند الطفل، ومتى يجب أن يتدخل مبضع الجراح لإزالتهما؟، الكثير من الأعراض المرضية تنسب لهما، ولذلك يجب ان تتعرفي على الحقائق الهامة حول هاتين اللوزتين الصغيرتين مع الدكتور رفيق الزيات _ استشاري طب الأطفال_ كالتالي: هناك عدة أعراض لدى الطفل تشير إلى مضاعفات نتيجة لالتهاب اللوزتين مثل أن يتشكل خراج في المنطقة حولها.

عدم القدرة على البلع من أعراض المضاعفات.

ومن المضاعفات أيضاً انسداد مجرى التنفس.

وقد تؤدي إلى الحمى الروماتيزمية.

يؤثر الالتهاب الحاد فيهما إلى تلف صمامات القلب.

وكذلك يشكو الطفل من الم في ركبتيه وجميع عظامه ومفاصله. ما أسباب التهاب اللوزتين؟ يحدث نتيجة لعدوى بكتيرية أو فيروسية.

فهناك فيروسات تؤدي إلى التهابهما مثل الفيروسات التي تسبب الرشح والانفلونزا.

كذلك الفيروس الذي يسبب الإسهال يؤدي إلى التهابهما.

وقد يكون بسبب البكتيريا العقدية. فما هي أعراض التهاب اللوزتين الغير حاد عند الطفل؟ Advertisements تشمل الأعراض ما يلي: صوبة البلع

ارتفاع الحرارة

ظهور غشاء أبيض يمكن أن تلاحظه الأم فوقهما.

القيء والغثيان.

ارتفاع درجة الحرارة.

رائحة كريهة بسبب القيح المتراكم.

عدم القدرة على الكلام.

تورم في الغدد الليمفاوية حول الرقبة.

فقدان الشهية للطعام. كيف تتعاملين مع التهاب اللوزتين الذي يصيب طفلك؟ يجب أن توفري له ما يلي: راحة في السرير.

شرب السوائل الدافئة.

كمادات خافضة للحرارة.

لا تعطي طفلك أي مضاد حيوي على مسئوليتك إلا في حال قرر الطبيب أن السبب في التهاب اللوزتين هو الالتهاب البكتيري، فيصف له المضاد الحيوي المناسب لحالته.

ويجب ان تبعدي طفلك عن كل ما يسبب تهيج الالتهاب ويضاعف الرشح في حال إصابته به مثل روائح مواد تنظيف المنزل. متى يمكن اللجوء لقرار استئصال اللوزتين؟ في حالات التالية: في حالة الالتهابات المتكررة في فترة زمنية قصيرة.

في حال عدم استجابة الطفل للعلاج بالأدوية.

في حالة الالتهاب البكتيري الذي لا يستجيب للمضادات الحيوية.

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