حرق دهون الفخذين بحسب شكلهما بتمارين سهلة جداً

يحتاج حرق الدهون في منطقة الفخذين إلى بذل جهد كبير وخصوصاً في النادي الرياضي. كما يتطلب اتباع حمية غذائية صارمة. فهذه المنطقة تعتبر الأكثر قابلية للسمنة. لكن لنحتهما وتخسيسهما وحرق الدهون التي تتاركم فيهما بطريقة صحيحة يجب الانتباه إلى شكلهما لاختيار التمارين المناسبة.

من أجل خسارة دهون الفخذين بطريقة صحيحة ودائمة الأفضل تحديد شكلهما. فهو يختلف بين شخص وآخر. وقد يكون مستقيماً أو على شكل قوس يتجه نحو الخارج أو الداخل مع تباعد الفخذين أو تقاربهما.

4 تمارين حرق دهون بحسب شكل الفخذين

تساعد بعض التمارين على حرق دهون الفخذين بفعالية. والأهم أنه يمكن ممارستها في المنزل ومن دون الذهاب إلى النادي الرياضي.

1- فخذان مستقيمان

إذا كان الفخذان مستقيمان أي غير مقوّسين، من الممكن حرق الدهون المتراكمة فيهما بواسطة هذا التمرين:

• يتم الوقوف على أن يبقى الظهر مستقيماً مع النظر إلى الأمام مباشرة.

• تمدّ الساق اليمنى إلى الأمام مع تثبيت القدم على الأرض وطيّ الركبة على أن تشكل الساق مع الفخد زاوية 90 درجة.

• تمد الساق اليسرى إلى الخلف مع الاستناد إلى مقدمة القدم وطي الركبة إلى أسفل قدر الإمكان. ولتنحيف الفخذين بهذه الطريقة يجب الحفاظ على الوضعية نفسها لأطول وقت ممكن وإعادة الحركة 10 مرات.

وينصح أيضاً بالقيام بتمرين السكوات مفيد من أجل حرق الدهون بفعالية أكبر:

• يتم الوقوف مع فتح الساقين في موازاة الكتفين مع الحرص على بقاء الظهر مستقيماً.

• تطوى الركبتان مع دفع الجزء الأسفل من الجسم إلى الخلف وإلى أسفل.

• تمدّ الذراعان قدر الإمكان إلى الأمام ويكرر التمرين 10 مرات.

2- انحناء الفخذين نحو الخارج مع تباعدهما

لتنحيف الفخذين على شكل قوسين منحنيين إلى الخارج وحرق الدهون المتراكمة فيهما ينصح بالقيام بهذا التمرين:

• يتم الجلوس على الأرض مع مد الساقين إلى الأمام.

• - تطوى الساق اليسرى مع إلصاق القدم بالأرض.

• تمد الساق اليمنى مع الذراعين إلى الأمام قدر الإمكان على أن يبقى الظهر مستقيماً.

• تكرر هذه الحركة 10 مرات لكل ساق مع الاستراحة لبعض الوقت.

ويمكن القيام أيضاً بتمرين آخر مفيد جداً: يتم الوقوف ثم الانحناء إلى الأمام قدر الإمكان مع جعل أصابع اليدين تلامسان أصابع القدمين.

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3- انحناء الفخذين نحو الداخل مع تباعدهما

عندما يكون الفخذان منحنيين نحو الداخل بحيث تتقارب الركبتان، يمكن تخسيسهما من خلال تكرار القيام بهذا التمرين:

• يتم الوقوف بشكل مستقيم ثم الانحناء قليلاً إلى الأمام مع تثبيت القدم اليسرى على الأرض وطيّ الركبة اليسرى إلى الأمام.

• تمدّ الساق اليمنى إلى اليمين قدر الإمكان.

• بعد ذلك تجمع قبضتا اليدين إلى أعلى على مستوى الذقن.

• تكرر هذه الحركة 10 مرات مع تبديل الساقين.

4 - انحناء الفخذين نحو الداخل مع تقاربهما

في هذه الحالة يمكن حرق دهون الفخذين من خلال ممارسة هذا التمرين:

• تؤخذ وضعية الوقوف مع تثبيت القدمين على الأرض.

• - بعد ذلك يتم الوقوف على الأصابع مع رفع الكعبين إلى أعلى.

• وللاستفادة القصوى من هذا التمرين وحرث الدهون بفعالية أكبر يجب الحفاظ على هذه الوضعية لأطول مدة ممكنة وتكرارها 10 مرات. وينصح أيضاً بالركض أو المشي على السلالم.



