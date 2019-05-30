شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن إعادة جراحة السمنة مرة أخرى حال عدم نجاحها؟.. الدكتور أحمد السبكى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جراحات السمنة فى الماضى تختلف عن نتائجها حالياً خاصة مع استخدام أحدث التقنيات التى جعلت نتائج هذه الجراحات فى الوقت الحاضر إيجابية ومرضية إلى حد كبير، لكن هناك بعض الحالات التى خضعت لجراحة السمنة قديماً لم تحصل على النتيجة المرغوبة منها، ما يجعلهم يتساءلون عن إمكانية إعادة تلك الجراحة فى الوقت الحاضر مرة أخرى.

الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يجيب عن هذا التساؤل فى التقرير التالى.



حالات من الضروري إعادة جراحة السمنة مرة أخرى لها

أوضح الدكتور أحمد السبكى فى حديثه لـ ”الخليج 365” أن الكثير ممن قاموا بعمليات شفط الدهون التقليدية قديماً أصبح لديهم الآن مشكلة وهى عدم الرضا التام عن شكلهم، لأن هناك أجزاء من الجسم تظهر بشكل غير متساوى يشبه الحفر، أو هناك مناطق بدأت تزيد في الوزن مرة أخرى، مما نتج عنه عدم الحصول على الجسم المثالى الذى يحلمون به.



أسباب تجعل "الفيزر" الحل المثالي لإعادة جراحة السمنة

" الفيزر" الحل المثالى لإعادة عمليات جراحة السمنة:

وأكد د. السبكى أن الحل المثالى لهذه الحالة هو إعادة الجراحة مرة أخرى باستخدام تكنولوجيا "الفيزر" التى أتاحت من خلالها فك الأماكن التى حدث بها تليف نتيجة الشفط القديم، كما ساعدت تلك التكنولوجيا على إعادة رسم الخصر وباقي اجزاء الجسم بشكل انسيابي بدون مطبات او ظهور اجزاء زائدة واجزاء ناقصة، مع تكسير جميع التليف القديم، وبالتالي يظهر الجسم بشكل متساوي، مع تحسين الكولاجين في الجلد، وازالة اي تكتلات دهنية.

مميزات "الفيزر" فى الحصول على الجسم المثالى:

وفى السياق ذاته، أشار د. السبكى إلى أن من مميزات "الفيزر" متعددة في حالات إعادة عمليات جراحة السمنة، لعل أهمها ان ما يقوم به الفيزر من تكسير لخلايا دهنية هو تكسير بشكل دائم، لان الخلايا الدهنية لا يتم تكونها من جديد، حتى لو المريض لم يسير على النظام الغذائي الصحي فهو لا يزيد في الوزن مرة اخرى، مؤكداً إن "الفيزر" يعتمد على المحافظة على الشعيرات الدموية والخلايا لأنه يعمل بواسطة الموجات الفوق صوتيه والتي لا تعتمد على الجراحة تماما بعكس عمليات شفط الدهون القديمة.

واستطرد الدكتور أحمد السبكي حديثه عن مميزات "الفيزر" قائلا: من مميزات الفيزر ايضا انه يعمل على شد الجلد، وهذا يختلف تماما عن الشفط التقليدي، الذي كان ينتج عنه ترهل الجلد، حيث يعمل الفيزر على شد الجلد بنسبة كبيرة ، ويعمل على نحت الجسم، فيظهر الجسم المثالي بدون مضاعفات ويمارس المريض حياته الطبيعية خلال ايام قليلة هذا بعكس شفط الدهون الذي كان يحتاج وقت طويل من الراحة.

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