باحثون يُحذّرون: هكذا تُؤثر مشروبات الطاقة على عضلة القلب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حذر باحثون أمريكيون من أن شرب عبوتين كبيرتين من مشروبات الطاقة خلال ساعة واحدة أمر يضر بعضلة القلب؛ إذ قال الباحثون الذين أجروا دراسة حول هذا الموضوع بجامعة الباسيفيك الخاصة في الغرب الأمريكي: إن تناول 946 ملم من مشروبات الطاقة في تلك المدة القصيرة يرفع ضغط الدم ويؤثر بشكل مؤقت على إيقاع القلب.

ونوه الباحثون إلى أن سبب المشكلة في مشروبات الطاقة ليس الكافيين، بل أن هناك مكونات أخرى تدخل في تصنيع تلك المشروبات المنكهة هي المسؤولة عن ذلك الأمر.

ونقلت صحيفة الدايلي ميل عن الباحثين الذين أجروا الدراسة قولهم إن الكافيين بجرعات دون 400 ملي غرام ليس من المتوقع أن يُحدِث أي تغييرات في تخطيط القلب الكهربائي.

Advertisements

وعلَّق على ذلك البروفيسور ساشين شاه، الباحث الرئيسي بالدراسة، بقوله "يتعين على الناس أن ينتبهوا لتأثير مشروبات الطاقة على أجسامهم خاصة إذا كانت لديهم ظروف صحية أخرى. ويتعين على البالغين الذين يعانون من مشكلة ارتفاع ضغط الدم أن يقللوا من الجرعات التي يتناولونها لتجنب حدوث ارتفاعات أخرى بضغط الدم لديهم؛ لأنها في تلك الحالة ستكون ارتفاعات خطرة، قد تودي بحياتهم".