شقيق ميغان ماركل يتّهم أخته بتدمير حياته

أكد توماس ماركل شقيق دوقة ساسيكس ميغان ماركل، أن زواج أخته من الأمير هاري دمر حياته.

وذكرت صحيفة "ذي ميرور" أن توماس ماركل أشار إلى أن عائلته الآن محط الأنظار وتقع في دائرة الضوء. وقال شقيق الدوقة شاكيا: "يتم فحص كل خطوة لي تحت المجهر.. يتحدثون الآن عني كثيرا، ما بين الافتراء والحقيقة".

وأضاف توماس أنه اضطر لترك عمله في مهنة الزجاج لمشاكل صحية في عينيه، وأعاقته وسائل الإعلام في الحصول على وظيفة جديدة، لأن اسم توماس غالبا ما تتداوله الصحافة، لذلك لا يرغب أصحاب العمل بتوظيفه.

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ويرفض الملّاكون، وفقا لتوماس، تأجيره أي سكن. واضطر وعائلته للنوم في الفنادق خلال الشهرين الماضيين، وقال توماس: "كل ذلك لأن حياتي أصبحت في دائرة الاهتمام فجأة دون ذنب مني. من الصعب قبول ذلك. أنا الآن معروف باسم (شقيق ميغان المجنون)".

المصدر - روسيا اليوم

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