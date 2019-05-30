كولومبية تطوف بزوجها عاريًا على ظهر سيارتها

بوغوتا - لايف ستايل
ضجّت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي بقساوة الفيديو الذي يصور عقوبة امرأة لزوجها بسبب خيانته لها.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الحادث وقع في مدينة بارانكيا الكولومبية، عندما أرغمت امرأة غاضبة زوجها على الخروج إلى الشارع دون ملابس كعقاب له على خيانته الزوجية.
وضبطت الكولومبية زوجها يخونها متلبسا مع عشيقته في فندق صغير بالمنطقة، وأعلنت أنها لن تغفر له إلا إذا خلع ملابسه وصعد على ظهر سيارتها لتطوف به في جميع أنحاء المدينة عاريا.
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وافق الزوج على شروط زوجته وخضع لما ارتأت. جذب المنظر غير العادي للرجل العاري فوق السيارة المارة الذين أخذوا يصورونه بهواتفهم المحمولة.
وأوقفت الشرطة، في نهاية المطاف، الزوج الخائن بتهمة الإخلال بالنظام العام.
المصدر - روسيا اليوم
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