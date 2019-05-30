شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: خرائط جوجل تضر بمخ الإنسان وتعرضه للإصابة بالزهايمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر خبير الملاحة البريطاني ديفيد باري من أن وسائل الملاحة عبر الأقمار الصناعية مثل تطبيق خرائط جوجل قد يضر بمخ الإنسان ويساهم حتى في زيادة فرص الإصابة بمرض الزهايمر.

وأشار الدبلوماسي البريطاني السابق باري، الذي كتب بتوسع عن الملاحة الطبيعية، إلى أن البشر قاموا بتنمية حسّ دقيق للبيئة المحيطة بهم ومكانهم في العالم عبر مئات الآلاف من السنين، والذي ينتهي حاليا مع سيادة التكنولوجيا.

وأعرب باري -حسب ما نقلته صحيفة «تليجراف» البريطانية اليوم الأربعاء- عن قلقه من أن أنظمة الملاحة الإلكترونية تمنع الناس عن تنمية المرونة والصمود الذي يحتاجه المخ في وقت لاحق من الحياة.

Advertisements

وأوضح باري أن قرن آمون أو الحُصين هي أول مناطق المخ التي تتدهور عند الإصابة بالزهايمر، وهو ما يؤثر على قدرة الشخص في تذكر الاتجاهات والملاحة، معربا عن «حزنه الشديد» عندما يرى الناس ينظرون لأسفل لتتبع خرائط الهواتف الذكية.

وأضاف باري أنه «مع اعتماد الناس بشكل أكبر على تلك المعدات الإلكترونية لمعرفة طريقهم، يبتعد البشر أكثر فأكثر عن العالم الطبيعي»، محذرا من أن أجزاء المخ المسؤولة عن القدرة على الملاحة تحتاج إلى التدريب وإذا لم تتلق ذلك «تتقلص حرفيا».

وتابع باري قائلا:«من الممكن أن ضحايا مرض الزهايمر، والذي يُظهر نفسه أولا في صورة ارتباك، عانى بالفعل قرن آمون لديهم في المخ من التقلص بسبب افتقار استخدامه أو أنه يعاني من صمود أقل في مواكبة هجمة المرض، ولهذا يعتبر ذلك سببا جيدا للحفاظ على تلك الأجزاء في المخ عن طريق تدريبها».