أصغر رضيعة في العالم تخرج من المستشفى بصحة جيدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مستشفى في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية خروج الطفلة سايبي التي كانت بوزن تفاحة كبيرة عند ولادتها قبل 5 أشهر، ويعتقد أنها أصغر رضيعة في العالم تبقى على قيد الحياة وتتمتع بصحة جيدة رغم حجمها الضئيل.

وكان وزن الطفلة عند ولادتها في ديسمبر/ كانون الأول 245 جراما، وهو ما يزيد قليلا على وزن تفاحة صفراء كبيرة من نوع جولدن ديليشس الذي يبلغ عادة نحو 212.6 جرام.





وبحسب سجل أصغر الأطفال الرضع حجما، يعتقد أنها حطمت الرقم القياسي لأصغر رضيعة في العالم.

ويفيد السجل الذي تحتفظ به جامعة أيوا بأن الرقم القياسي السابق كان لطفلة تزن 252.3 جرام عندما، ولدت في ألمانيا عام 2015.





وأوضح مستشفى شارب ماري بيرتش للنساء والأطفال حديثي الولادة، في بيان، أن "سايبي خرجت لتذهب إلى منزلها، وأنها أصبحت رضيعة رائعة مع وزن 2,3 كيلوجراما وتتمتع بصحة جيدة".

Advertisements

وقال المستشفى إن والدة سايبي، التي ترغب في عدم نشر هويتها، أنجبت الطفلة في عملية قيصرية طارئة بعد 23 أسبوعا و3 أيام من بداية الحمل، وهو ما يقل عن فترة الحمل العادية بنحو 17 أسبوعا.





وأضاف: "قال الأطباء إن الولادة المبكرة كانت ضرورية بعدما وجدوا أن الطفلة لا تكتسب وزنا وأصحبت حياة والدتها في خطر".

وتابع: "لم تمر سايبي فعليا بأي من المشكلات الصحية المرتبطة عادة بالأطفال المبتسرين الذين يولدون بحجم بالغ الصغر، والتي قد تشمل نزيفا بالمخ ومشاكل في الرئتين والقلب".

وذكر المستشفى أن الطفلة تلقت العلاج في وحدة العناية المركزة الخاصة بالأطفال حديثي الولادة حتى سُمح بذهابها إلى المنزل في مايو/ أيار وهي بوزن 2.5 كيلوجرام.