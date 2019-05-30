إطلاق سراح الناشطة الإيرانية موحدي المسجونة بسبب خلع الحجاب

أطلقت السلطات الإيرانية سراح ناشطة صدر بحقها حكمًا بالحبس عامًا واحدًا بسبب خلعها الحجاب في مكان عام وسط العاصمة طهران.

وأفاد بايام ديرافشان محامي الناشطة الإيرانية، بأن "سلطات السجن استدعت موكلته فيدا موحدي، وأبلغتها أن مدة حبسها خُففت وبات بوسعها المغادرة".

واعتقلت السلطات الإيرانية فيدا موحدي، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، بسبب خلعها الحجاب في ساحة انقلاب وسط العاصمة طهران، وأوضح محاميها أن السلطات القضائية وجهت لها تهمة "الحض على الفساد والفجور"، وحكمت عليها محكمة في طهران بالحبس عاما واحدا في مارس/آذار الماضي.

وهذا ليس أول احتجاج للناشطة الإيرانية ضد فرض الحجاب، إذ وقفت في ديسمبر/كانون الأول 2017 حاسرة عن شعر رأسها في ساحة انقلاب وهي تلوح بعصا طويلة عليها حجابها الأبيض، وقد حذت نساء حذوها في مدن إيرانية عدة.

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وتعتبر ساحة انقلاب أحد أكثر الأماكن اكتظاظا بالناس في العاصمة الإيرانية طهران.

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