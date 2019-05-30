شكرا لقرائتكم خبر عن فى تنظيف العيد.. احذرى إصابتك بـ"حساسية المنزل".. اعرفى الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيلان الأنف هو أحد أعراض العديد من الحالات، المخاط هو مادة وقائية ينتجها الغشاء المخاطي، وهو نوع من الأنسجة التي تبطن تجويف الأنف لترطيب الهواء الذي نتنفسه، ويعمل كحاجز لمنع الغبار والبكتيريا من الوصول إلى الرئتين، حسبما ذكر موقع "healthline".

يمكن أن يؤدي تهيج أو التهاب في ممر الأنف إلى زيادة إنتاج المخاط ويحدث سيلان الأنف، وقد يكون شائع عند معظم الأشخاص أن السبب الرئيسى وراء سيلان الأنف هو الإصابة بنزلات البرد او الجيوب الأنفية لكن هناك أيضا سبب خفى وراء ذلك ،هو "حساسية المنزل".

وكشف الخبراء أن "حساسية المنزل" قد تكون هي تفسير سيلان الأنف المستمر الذي يعانى منه الكثيرين نتيجة لعدم العناية المستمرة والنظافة المستمرة وتهويل المنزل بشكل مستمر .

-العطس المستمر.

اعراض حساسية المنزل

-تحشر المخاط في الأنف وسيلانه المستمر.

-عيون دامعة باستمرار.

للحفاظ على منزلك خالى من مثيرات الحساسية1- الحفاظ على رطوبة المنزل

الحفاظ على مستويات الرطوبة داخل المنزل في أدنى درجاتها يساعد بالتأكيد على تجنب أسباب التلوث المختلفة ومحفزات الحساسية، خاصة وأن العفونة تحب الأجواء الداخلية عالية الرطوبة.

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2- تنظيف المنزل بانتظام باستخدام المكنسة الكهربائية

تنظيف الأسطح المختلفة في المنزل من أرضيات وحتى أسطح الأرائك والأسرة، وذلك عبر استخدام مكنسة كهربائية تقوم بشفط كل تلك الجزيئات الصغيرة العالقة بهذه الأسطح.

3- إزاله الغبار بقماشة مبلله

يجب إزاله آثار الغبار بشكل مستمر بإستخدام قطعة قماش مبللة واستخدمها لتنظيف أي أسطح قد يتواجد عليها الغبار

4- غسل مفارش السرير بانتظام

يجب غسل مفارش السرير والوسائد بانتظام