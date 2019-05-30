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اللبن مفيد ولكن.. عدم تحمل اللاكتوز قد يمنعك من تناوله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللبن مهم جدا لصحة الأطفال والكبار وقد يمتنع البعض عن تناوله نظرا لعدم تحمل اللاكتوز هو عدم القدرة على تحطيم نوع من السكر الطبيعي يوجد عادة في منتجات الألبان.

يصاب الشخص بعدم تحمل اللاكتوز عندما تتوقف الأمعاء الدقيقة عن صنع ما يكفي من إنزيم اللاكتاز لهضم اللاكتوز وتحطيمه عندما يحدث هذا ينتقل اللاكتوز غير المهضوم إلى الأمعاء الغليظة وتتفاعل البكتيريا الموجودة عادة في الأمعاء الغليظة مع اللاكتوز غير المهضوم، وتسبب أعراضًا مثل الانتفاخ والغازات والإسهال، حسبما أكد موقع " healthline".

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عادةً ما يسبب عدم تحمل اللاكتوز أعراضًا معوية  مثل الغازات والنفخ والإسهال  بعد حوالي 30 دقيقة إلى ساعتين من تناول اللبن أو منتجات الألبان الأخرى التي تحتوي على اللاكتوز، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز إلى تجنب تناول هذه المنتجات أو تناول الأدوية التي تحتوي على إنزيم اللاكتاز قبل القيام بذلك.

أنواع عدم تحمل اللاكتوز
 

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من عدم تحمل اللاكتوز ولكل منها أسباب مختلفة:

عدم تحمل اللاكتوز الأساسي النتيجة الطبيعية للشيخوخة وهو أكثر أنواع عدم تحمل اللاكتوز شيوعًا.

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يولد معظم الأشخاص مع ما يكفي من اللاكتاز يحتاج الأطفال إلى الإنزيم لهضم حليب الأم قد تقل كمية اللاكتاز التي يصنعها الشخص مع مرور الوقت هذا لأنه مع التقدم في السن  يتناولون نظامًا غذائيًا أكثر تنوعًا ويعتمدون بدرجة أقل على الحليب.

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عدم تحمل اللاكتوز الثانوي بسبب المرض أوالإصابة
 

الأمراض المعوية مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومرض التهاب الأمعاء أو إجراء عملية جراحية أو إصابة الأمعاء الدقيقة يمكن أن تسبب عدم تحمل اللاكتوز يمكن استعادة مستويات اللاكتاز إذا تم علاج الاضطراب الأساسي.

عدم تحمل اللاكتوز الخلقي يولد به الطفل
 

في حالات نادرة جدًا يكون عدم تحمل اللاكتوز موروثًا يمكن أن ينتقل الجين المعيب من الوالدين إلى الطفل مما يؤدي إلى الغياب التام لللاكتاز في الطفل يشار إلى هذا باسم عدم تحمل اللاكتوز الخلقي.

في هذه الحالة  سيكون الطفل غير متسامح مع حليب الأم ويصاب بالإسهال بمجرد إدخال الحليب البشري أو تركيبة تحتوي على اللاكتوز إذا لم يتم التعرف عليه ومعالجته مبكرًا  فقد تكون الحالة مهددة للحياة يمكن أن يسبب الإسهال الجفاف يمكن علاج الحالة بسهولة عن طريق إعطاء الطفل حليبًا خالٍ من اللاكتوز بدلاً من الحليب.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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