شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السمنة المفرطة..الإصابة بالاكتئاب تمنع إجراء عمليه تحويل مسار المعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ بعد الأشخاص المصابين بحالة السمنة المفرطة إلى الخضوع لعدد من العمليات الجراحية للتخلص من الوزن الزائد بعد فشل محاولات الريجيم وممارسة تمارين قاسية ،ومن أبرز تلك الجراحات هى عملية تحويل مسار المعدة لتصغير حجمها "حسبما ذكر موقع "webmed ".





أسباب اللجوء لعملية تحويل مسار المعده

يلجأ الأطباء إلى هذا الخيار عندما يكون المريض وزنه الزائد يمثل خطوره على حياته ويحد من قدراته وممارسة عاداته اليومية بسهولة، وفشل محالاوت انقاص الوزن بالطرق العلاجية الأخرى.

شروط ضرورية قبل عملية تحويل مسار العمده

زيادة الوزن "السمنة".

عدم المعاناة من الاكتئاب.

أن يكون سن المريض بين 18 و 65 عاما .

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كيف يتم تحويل مسار المعده

عملية الهضم الطبيعية يمر فيها الغذاء عن طريق المعدة ويدخل الأمعاء الدقيقة، حيث يتم هناك امتصاص غالبية المواد المغذّية والسعرات الحرارية بعد ذلك ينتقل الغذاء إلى القولون ثم تخرج الفضلات فى النهاية

في عملية تحويل مسار المعده يتم تصغير المعدة من خلال إنشاء جيب صغير في الطرف الأعلى من منها وذلك بواسطة مكابس جراحية أو أشرطة بلاستيكية، ثم يتم توصيل المعدة المصغّرة مباشرةً مع القسم المركزي من الأمعاء الدقيقة بحيث يجتاز بقية المعدة والقسم الأعلى من الأمعاء الدقيقة وهى منطقة الأثنى عشر

يمارس الشخص حياته بصورة طبيعية خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع بعد إجراء جراحة تحويل مسار المعدة.