اعرف الفرق بين الحساسية المزمنة والموسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمى القش أو التهاب الأنف التحسسى من أنواع الحساسية الشائعة وتحدث نتيجة الغبار وحبوب اللقاح، وهناك نوعان من حمى القش أو حساسية الأنف، يمكننا معرفة الفرق بينهما وأى نوع منهما أنت مصاب به، بحسب موقع Net doctor.



الحساسية

أنواع حساسية الأنف

حمى القش هي حساسية من حبوب اللقاح والغبار، وهناك نوعان رئيسيان من حمى القش: حمى القش الموسمية وحمى القش المزمنة.

وتنتج حمى القش الموسمية عن طريق حبوب اللقاح التى تنتشر فى الجو فى فصل الربيع، لذلك يستمر هذا عادةً من مايو إلى سبتمبر.أما حمى القش المزمنة يمكن أن يصاب بها أى شخص يمكن على مدار السنة.

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ويميل معظم الناس إلى الإصابة بحمى القش الموسمية، ورؤية الأعراض تظهر فقط في فصلي الربيع والصيف.

أولئك الذين يعانون من حمى القش الدائمة سوف يعانون من الآثار الناجمة عن الحساسية على مدار السنة، حتى في فصل الشتاء.

حمى القش هي التهاب الأنف التحسسي، كما يمكن أن يحدث التهاب الأنف التحسسي بسبب عوامل أخرى، مثل الغبار.