تعرَّف على أسباب معاناة الأغنياء من مشاكل مع النساء

لماذا يعاني الرجال الأغنياء من مشاكل مع النساء أيضًا؟ قد تجد هذا السؤال مُضحكًا، أو ربما غير منطقي وغير واقعي، ظنًا أن امتلاكك لمبالغ كبيرة أو عقارات أو أملاك، أو كونك مسؤولًا كبيرًا في شركة كُبرى أو مؤسسة عالمية، سوف يساعدك على الحصول على أي امرأة تريدها، ولكن مع الأسف هذا غير صحيح.

يعاني الرجال الأثرياء من الكثير من المشاكل مع النساء، في بعض الأحيان تضطر زوجاتهم وحبيباتهم إلى الانفصال عنهم، لأنهم يقضون كل وقتهم في العمل، ولا يستطيعون خلق توازن بين حياتهم العملية والشخصية، ما يخلق فجوة كبيرة بينهم.

ويُعرب الكثير من الرجال الأثرياء بالنظر إلى حجم انشغالاتهم، عن عزوفهم عن تأسيس عائلة كبيرة وإنجاب الأولاد، وهو الأمر الذي ترفضه المرأة، وتجده مُنفرًا، لا سيما وأنه لا يوجد امرأة ليس لديها نزعة للزواج وإنجاب الأطفال وتأسيس عائلة.

وهناك بعض الرجال الذين يكسبون حوالي مليون دولار في العام الواحد، ولكنهم يكونون غالبًا برفقة أشخاص يملكون في حساباتهم المصرفية أكثر من 10 ملايين دولار، ما يجعلهم يبدون في مرتبة أقل، ما يبعد عنهم الكثير من النساء، خاصة هؤلاء اللاتي تتعاملن معهم على أنهم حسابات بنكية متحركة، وتردن البقاء معهم؛ بسبب ما يملكونه من مبالغ طائلة، ولأن لديك حسابا مصرفيا ضخما لا تكنّ لك مشاعر حقيقية، وأنها فقط تسعى إلى ملء خزانة ملابسها بقطع تحمل أسماء أشهر المصممين، وتريد ارتداء المجوهرات والأحذية الفخمة، ووضع أرقى أنواع العطور، والسفر من مكان إلى آخر بكل بساطة.

وقد يظن بعض الأثرياء أن بإمكانهم الحصول على أي شيء يريدونه لأنهم يملكون المال الوفير، لذلك يصبحون في منتهى الأنانية والوقاحة، وعلى مدار أعوام، كانت هناك الكثير من المقالات والدراسات التي وجدت أن النساء تنجذب للرجل الذي يضع مصلحة الآخرين أولًا، ويستمع إليهم ويساعدهم على الخروج من المشاكل ومواجهة التحديات، ويتعاطفون مع الآخرين ويعبرون عن مشاعرهم بصدق.

هذا ما تريده المرأة

فالمرأة لا تنجذب للرجل الوسيم أو الأنيق والثري فحسب، ولكن في حقيقة الأمر، فإن النساء يردن شيئًا واحدًا وهو أن تشعرن بالأمان والحماية، وليس فقط من الناحية الجسدية ولكن العاطفية أيضًا، وهو ما يغفله الكثير من الرجال في بعض الأحيان. ولكن الشعور بالأمان والحماية يختلف من امرأة إلى أخرى.

وتريد النساء أن تشعرن بأنهن قادرات على التعبير عن أنفسهن بحرية شديدة، التحدث بأريحية وأن تظهرن مشاعرهن الحقيقية، وفي بعض الأحيان ترى المرأة الحماية والأمان متمثلة في المال، وشراء المجوهرات وأغلى الثياب والأحذية. فيما ترى سيدات أخريات أن الرجال أصحاب المراكز القيادية المرموقة، هؤلاء الذين يتولون مهام ضخمة ويصلون إلى أعلى المناصب قادرون على حمايتهن.

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هذا ما تنجذب النساء إليه

يظن بعض الرجال أن عليهم بذل الكثير من الجهد في العمل من أجل جني مبالغ كبيرة حتى يستطيعوا الحصول على المرأة التي يريدونها، ولكن هذا غير حقيقي؛ لأنك ربما تملك المال ولكنك لا تملك المقومات الرئيسية واللازمة لجذب الفتاة التي تعجبك، لذلك عليك أن تتعلم كيف أن تجعلها تضحك، وأن تحترمها، وأن تكون متواضعًا وتتحلى بأخلاق النبلاء.

ومن خلال الطاقة التي تنشرها في كل مكان، ومن خلال حضورك الطاغي سوف تلفت أنظار المرأة، وما يترتب عليه أنها سوف تكون منجذبة إليك. الطاقة المنبعثة منك هي الشيء الذي يفرق بينك وبين الرجال الآخرين، وهي ما يجعلك أكثر تميزًا.

ولا تنسَ أن تتواصل معها، وأن تبادلها الأفكار والحاجات والرغبات، وحاول أن تحتويها وتستمع إليها بغض النظر عن بساطة مشكلاتها، وحدثها عن أهدافك وطموحاتك ومخاوفك وآلامك ومعتقداتك وقيمك، واخبرها عن ذكرياتك وعن علاقاتك مع عائلتك وأصدقائك

ويُعد من الضروري أن تتخلى بالأخلاق وأن تكون لطيفًا مع الجميع وألا تكون أنانيًا ولا تفكر إلا في مصلحتك الشخصية، ولا تتحدث بصوت عالٍ ولا تُكثر من السباب والشتائم، كُن هادئًا ولا تفقد أعصابك.

ولا تنسَ الاهتمام بمظهرك، فالرجل الذي يهتم بمظهره يجعل الجميع يشعر بأنه واثق من نفسه، وليس عليك أن تكون أكثر الرجال أناقة في الغرفة التي توجد فيها، ولكن من الضروري أن تهتم بنظافتك الشخصية، ورائحتك، وأن ترتدي ألوانا تتماشى مع بعضها، وأن تُشذب لحيتك وأن يكون شعرك مُهندمًا.

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