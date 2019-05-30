أضرار النكهات المختلفة في السجائر الإلكترونية على صحة الإنسان

تُشكّل المواد المنكهة في السجائر الإلكترونية كما السجائر ذاتها خطرا على صحة القلب والأوعية الدموية، وهذا ما أثبتته دراسة أجراها علماء كلية الطب في جامعة ستانفورد الأميركية.

جاء في بيان الجامعة "كشفت النتائج التي حصلنا عليها، أن المواد العطرية المستخدمة في السجائر الإلكترونية التي اختيرت لهذه الدراسة، تؤثر سلبا في الخلايا البطانية ووظائفها".

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وتشكل هذه الخلايا طبقة على الجدار الداخلي للأوعية الدموية، وتسهم في عملية تخثر الدم والتحكم بضغط الدم الشرياني، وتشكل أوعية جديدة إضافة إلى وظائف أخرى.

وأضاف بيان الجامعة "كما أظهرنا، يمكن لاستخدام السجائر الإلكترونية وحدها زيادة تركيز النيكوتين في بلازما الدم إلى مستوى يماثل السجائر التقليدية. وهذا يؤكد على أن السجائر الإلكترونية قادرة على نقل النيكوتين بفعالية".

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وبينت نتائج الاختبارات التي أجريت على ست مواد عطرية، أن أكثرها سمية وخطرا على الصحة هي مزيج له رائحة القرفة والتبغ مع المينثول، أما مزيج نكهة التبغ المحلي مع الكرميل والفانيلا أو الفواكه فإن تأثيرها السلبي كان أخف.

واستنتج الباحثون أن المنكهات تسبب موت الخلايا والإجهاد التأكسدي، أي موت الخلايا البطانية ووظائفها المختلفة، ولذا يدعو الباحثون استنادا إلى هذه النتائج، إلى تكثيف الدراسات الخاصة عن تأثير السجائر الإلكترونية في الصحة نتيجة انتشارها على نطاق واسع، لعل نتائج الدراسات تخرج بصياغة نهج لتنظيم هذا المجال.

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