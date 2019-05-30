البريطانية أماندا هاريسون تحط بطائرتها في بيروت ضمن رحلة "اللا مستحيل"

وصلت إلى بيروت، قائدة الطائرة البريطانية أماندا هاريسون قادمة من قبرص، ضمن رحلة "اللا مستحيل"، والتي تشمل 23 بلدا، حاملة رسائل عدة للمرأة ومرضى السرطان والمصابين بعسر القراءة، وقد حطت هاريسون، اليوم الأربعاء، بطائرتها من نوع 1943 MOTH TIGER، والتي تحمل شعار "DARWIN 2 SOLO" أو "وحيدة إلى داروين"، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث كان في استقبالها وفد من وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة التمكين، آمال الياس، "إن رحلة هاريسون تصب في خانة أهداف الوزارة لتمكين النساء والشباب، فهاريسون عانت من مرض سرطان الثدي وشفيت منه، كما واجهت صعوبات في التعليم والقراءة، وهي تقوم برحلتها لكي تكون ملهمة لكل امرأة وشاب".

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بدورها، أعربت هاريسون عن "سعادتها لوجودها في لبنان، وأضافت: "أنا شخص عادي، عانيت من صعوبات عدة، قبل أن أصل إلى ما أنا عليه، وأتمنى أن توحي تجربتي لكي يحقق الناس أحلامهم".

وعن رسالتها إلى المرأة اللبنانية قالت هاريسون "أعتقد أن المرأة اللبنانية شجاعة جدا ورائعة، ويمكن أن تكون لديها صعوبات أكثر مما مررت به، لكن باستطاعتها أن تحقق الكثير، وأن تكون لديها الشجاعة للخوض في تجربة الطيران، لأننا بحاجة أكثر لمشاركة المرأة في حقل الطيران".

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