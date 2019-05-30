شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تسبب حكة بالجسم.. الإكزيما وسرطان البنكرياس منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تسبب بعض الحالات حكة على الجلد، مثل جفاف الجلد والأمراض الداخلية أو اضطرابات الأعصاب حكة تحت الجلد.

هناك بعض الأمراض الداخلية التى قد تسبب الحكة تحت الجلد تشمل أمراض الكبد والسرطانات وأمراض الغدة الدرقية وأمراض الاضطرابات الهضمية وفشل الكلى وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وذلك وفقا لتقرير موقع "MedicineNet".

عندما تكون الأمراض الداخلية هى سبب الحكة، يتأثر الجسم بأكمله، وقد لا تظهر أى علامة خارجية على الحكة على الجلد، باستثناء المناطق التى تم خدشها.

تشمل الاضطرابات العصبية التى قد تسبب الحكة تحت الجلد التصلب المتعدد، داء السكر، القوباء المنطقية، وبعض النساء يعانين من حكة فى الجلد دون سبب خارجى واضح أثناء الحمل.

قد يكون من الضرورى إجراء تقييم من قبل الطبيب لتحديد سبب الحكة، خاصة إذا مصحوبة بفقدان الوزن أو التعب أو التعرق الليلى أو التنميل أو الوخز أو الألم البطنى أو العطش الشديد، فقد يشير ذلك إلى حالة خطيرة.



حكة الجلد

الأمراض التى تسبب حكة الجسم

الأمراض التى تسبب حكة الجسم تشمل القوباء التناسلية وسرطان البنكرياس وسرطان الشرج والأكزيما.

Advertisements

هربس الأعضاء التناسلية:

هو مرض فيروسى ينتقل عن طريق الاتصال الجنسى ناجم عن الهربس البسيط بصرف النظر عن الحكة ، تشمل الأعراض الأخرى للهربس التناسلي لدى النساء القرحة التناسلية والإحساس بالحرقة.

سرطان البنكرياس:

ينطوى على نمو الأورام فى البنكرياس، فعندما يتوسع الورم فإنه يضغط على الهياكل المحيطة ، مثل الأمعاء والأعصاب والقنوات الصفراوية ، مما يسبب الألم ، وفقدان الوزن ، والحكة ، اصفرار الجلد وفقدان الشهية.

سرطان الشرج :

هو أحد الأمراض التى تنطوي على تطور لخلايا السرطان في أنسجة الشرج ، مما يسبب حكة وآلام الشرج والنزيف .

الأكزيما:

كثير ما يعانى مرضى الأكزيما من الحكة حيث يظهر التهاب الجلد في بشكل أساسي على الجزء الأسفل من الساق والجزء الخلفي من الركبة أو الجزء الأمامى من الكوع.