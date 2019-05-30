علاج الانيميا للحامل بحمض الفوليك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الحمل من الشائع جدا أن يحدث أن تصاب المرأة بفقر الدم، حيث لا يحتوى دمك على خلايا دم حمراء صحية كافية لنقل الأكسجين إلى اللأنسجة الخاصة بك ولطفلك.

أثناء الحمل، ينتج جسمك المزيد من الدم لدعم نمو طفلك، وإذا لم تحصلين على كمية كافية من الحديد أو بعض العناصر الغذائية الأخرى، فقد لا يتمكن جسمك من إنتاج كمية من خلايا الدم الحمراء التى يحتاجها لإنتاج هذا الدم الإضافى.



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أنواع فقر الدم أثناء الحمل

يمكن أن تتطور عدة أنواع من فقر الدم أثناء الحمل وتشمل وفقا لموقع "webmd":

فقر الدم بسبب نقص الحديد.

فقر الدم بسبب نقص حمض الفوليك.

نقص فيتامين ب 12.



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عوامل الخطر لفقر الدم فى الحمل

جميع النساء الحوامل معرضات لخطر الإصابة بفقر الدم، وذلك لأنهم يحتاجون إلى المزيد من الحديد وحمض الفوليك أكثر من المعتاد، لكن الخطر أكبر إذا كنتِ:

حاملا بمضاعفات (أكثر من طفل واحد).

كان عندك حملان قريبان معًا.

القىء كثيرا بسبب غثيان الصباح.

عدم تناول ما يكفى من الأطعمة الغنية بالحديد.

كان لديك فقر الدم قبل أن تصبحين حاملا.

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علاج الانيميا للحامل

إذا كنت مصابًا بفقر الدم أثناء الحمل ، فقد تحتاج إلى البدء في تناول مكملات الحديد أو مكملات حمض الفوليك بالإضافة إلى فيتامينات ما قبل الولادة، قد يقترح طبيبك أيضًا إضافة المزيد من الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الحديد وحمض الفوليك إلى نظامك الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب فحص دم آخر بعد فترة زمنية محددة حتى يتمكن الطبيب من خلالها التحقق من تحسن مستويات الهيموجلوبين لديك، ولعلاج نقص فيتامين ب 12، قد يوصى طبيبك بتناول مكملات فيتامين ب 12، وقد يوصي الطبيب أيضًا بتضمين المزيد من الأطعمة الحيوانية في نظامك الغذائى، مثل:اللحوم والبيض ومنتجات الألبان.



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كيفية منع منع فقر الدم فى الحمل

لمنع فقر الدم أثناء الحمل، تأكد من حصولك على كمية كافية من الحديد، من خلال تناول وجبات متوازنة وأضف المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظامك الغذائى.

تهدف على الأقل ثلاث وجبات فى اليوم من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل:

اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك.

الخضار الورقية، الداكنة (مثل السبانخ ، البروكلي ، واللفت).

البوقليات مثل الفول والعدس .

المكسرات والبذور.

الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين C يمكن أن تساعد الجسم على امتصاص المزيد من الحديد. وتشمل هذه:

الحمضيات والعصائر

فراولة

كيوى

طماطم

الفلفل