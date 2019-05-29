دراسة تُطمئِن السيدّات: العمل ليلاً لا يقود إلى سرطان الثدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أظهر تحليل علمي شامل أجري مؤخرًا في بريطانيا أن النساء اللاتي يعملن دوريات ليلية لا يواجهن زيادة في خطر إصابتهن بسرطان الثدي، فيما انتشرت أقاويل على مدار عقود تفيد بأن العمل خلال ساعات الليل يزيد خطر إصابة السيدات بهذا المرض القاتل.

غير أن ذلك التحليل الجديد جاء الآن ليدحض كل هذه المخاوف، بعدما ثبت عدم وجود أدلة ترجح احتمالية إصابة السيدات اللاتي يعملن في دوريات ليلية بمرض سرطان الثدي.

وعلَّقت على تلك النتائج بعض الجمعيات الخيرية العاملة في مجال مكافحة السرطان بقولها: إنها يجب أن تطمئن مئات الآلاف من السيدات اللاتي يعملن خلال ساعات الليل.

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ولطالما أثيرت مخاوف من أن تغيير ساعات العمل قد يؤدي لتعطيل الساعة الداخلية للجسم، وبالتالي قمع مستويات هرمون النوم الميلاتونين ورفع مستويات هرمون الاستروجين، لكن اتضح، وفق نتائج التحليل الأخير، أن الأدلة التي تبرهن على ذلك هي أدلة غير حاسمة، وأنه قد لا يكون هناك تأثير على خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وأجري ذلك التحليل من جانب علماء لدى معهد بحوث السرطان في لندن بعد تتبعهم أكثر من 100 ألف امرأة على مدار 10 أعوام، واتضح أن واحدة من بين كل 50 امرأة تصاب بسرطان الثدي، وتبين عدم وجود أدلة تثبت أن السيدات اللاتي يداومن على العمل في دوريات ليلية يواجهن زيادة في احتمالية إصابتهن بسرطان الثدي.