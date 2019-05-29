طريقة إعداد وتحضير دجاج محمر على الطريقة الجزائرية

المقادير

100 x جرامزبدة

5 x معلقة كبيرة كمون (خشن)

4 x معلقة كبيرة حبيبات فلفل أسود كاملة (خشنة)

2 x معلقة كبيرة ملح خشن

2 x عدد ورق لورا

1 x معلقة كبيرة روزمارى

1 x معلقة كبيرة فلفل اسود مطحون (ناعم)

1 x عدد دجاجة كاملة

1 x معلقة كبيرة كمون (مطحون ناعم)

1 x كوب ماء

الطريقة:

تخلط الزبدة مع جميع البهارات المطحونة الناعمة و تشكل على شكل اسطواني و تلف في بلاستيك وتوضع في الثلاجة لحين استعمالها.

تنظف الدجاج ثم توضع في كمية من الخل والملح وتترك هكذا تقريبا ساعة ثم تغسل بقليل من الماء وتفرك بحبة ليمون للتأكد من القضاء على رائحة الزفارة.

تخلط البهارات المطحونة الخشنة (الفلفل الاسود والكمون والملح) وترش على الدجاجة بأكملها ثم تفرك على الجلد وكل منطقة من الدجاجة مع ادخال كمية من البهارات داخل بطن الدجاجة مع ورقة اللورا.

بواسطة الاصابع نحاول تفريق الجلد عن اللحم وتحشى بقطع صغيرة من زبدة الفلفل الاسود مع الفرك للتتغلغل الزبدة جيدا.

توضع الدجاجة في صينية مع كوب من الماء.

تغطى بورق المونيوم وتدخل فرن ساخن على 350 فهرنهايت لمدة 45 إلى ساعة تقريبا حسب حجم الدجاجة.

يجب سقي الدجاجة من حين لآخر بالمرق المتكون في الصينية.

بعد مرور 40 دقيقة تقريبا حسب حجم الدجاجة تنزع ورقة الالمونيوم ونحمر وجه الدجاجة حتى تكتسب اللون الذهبي.

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