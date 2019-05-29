طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج

المقادير

2 x معلقة كبيرة دقيق

1 x معلقة كبيرة خل

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x كوب فلفل أخضر حلو (مقطعة شرائح)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كوب طماطم (مقطعة شرائح)

1 x كيلو صدور دجاج مخلية (مقطعة مكعبات)

1 x معلقة صغيرة كارى أصفر

1 x معلقة صغيرة عصير ليمون

1 x كوب زيت ذرة

1 x معلقة صغيرة زعتر

1 x معلقة صغيرة سمن

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

الطريقة:

هنغسل صدور الدجاج كويس بالملح و الدقيق .

و بعدين نتبلها بماء البصل و الليمون و الخل و الفلفل الاسود لمدة 5 دقائق .

و بعد كده هنضع عليها الفلفل الاخضر و الطماطم .

و دلوقتي هنضع الزيت في الطاسة و نسخنه و نضع فيه كل المكونات و نقلب كويس و بعدين نضع الكاري.

و قبل ان تنضج هنضع الزعتر ثم تقلب حتى تمام النضج ثم تقدم ساخنة .

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