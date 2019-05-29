القاهرة - لايف استايل المقادير

10 x عدد طماطم (شيرى مقطعة أنصاف)

3 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x عود عيدان كرفس (مفروم)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة كمون

1 x كيس مكرونة (مسلوقة)

1 x كوب جبنة بارميزان

1 x كوب كرنب (مفروم)

1 x رشة ملح

½ x كيلو فاصوليا بيضاء (مسلوقة)

⅛ x كيلو مشروم (شرائح) الطريقة

فى وعاء على النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضيف الكرفس والمشروم والكرنب ونقلب.

ثم نضيف الفاصوليا البيضة والطماطم ونقلب وتترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

ثم نضيف المكرونة ونتبل بالملح والفلفل.

تغرف فى أطباق التقديم ثم ينثر فوقها الجبن المبشور والبقدونس وتقدم بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير الفاصوليا الخضراء بشرائح اللحم المتبل طريقة اعداد وتحضيردجاج مكسيكي بصلصة الفاصوليا الحمراء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالفاصوليا البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.