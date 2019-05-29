طريقة إعداد وتحضير مكرونة ألفريدو بالسوسيس

المقادير

200 x جرام سوسيس (مقطع شرائح)

2 x كوب جزر (و بسلة و فلفل ملون)

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x كوب جبن بارميزان مبشور

1 x كيلو مكرونة

مقادير صوص ألفريدو

¼ x كوب زبدة

1 ½ x كوب كريمة لبّاني

1 ½ x كوب جبنة موزريلا (مبشورة)

1 x عدد فص ثوم مهروس

¼ x كوب بقدونس طازج (مفروم)

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الطريقة:

هنحضر صوص ألفريدو

هنذوب الزبدة فى كسروله علي النارو بعدين نسكب الكريمه و تترك علي حراره متوسطه لمده ٤ دقائق.

هنضيف الثوم و الجبنه و يقلب الخليط حتي يمتزج.

تزال من علي النار و و يضاف عليها البقدونس و تقدم الى جانب المكرونة اللذيذة .

هنشوح الخضروات مع الزيت في طاسه علي النار ثم يضاف السوسيس مع التقليب حتي يطهى.

هنسلق المكرونة و نضيف عليها الخضروات المشوحة و نتبلها بالملح و الفلفل و بعدين نضيف عليها الصوص .

و بعدين توضع في طبق التقديم و يرش بالجبنه الموتزريلا علي الوجه.

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