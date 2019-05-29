طريقة إعداد وتحضير مكرونة ألفريدو بالسوسيس

القاهرة - لايف استايل
المقادير
200 x جرام سوسيس (مقطع شرائح)
2 x كوب جزر (و بسلة و فلفل ملون)
2 x معلقة كبيرة زيت ذرة
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)
1 x كوب جبن بارميزان مبشور
1 x كيلو مكرونة
مقادير صوص ألفريدو
¼ x كوب زبدة
1 ½ x كوب كريمة لبّاني
1 ½ x كوب جبنة موزريلا (مبشورة)
1 x عدد فص ثوم مهروس
¼ x كوب بقدونس طازج (مفروم)
الطريقة:
هنحضر صوص ألفريدو
هنذوب الزبدة فى كسروله علي النارو بعدين نسكب الكريمه و تترك علي حراره متوسطه لمده ٤ دقائق.
هنضيف الثوم و الجبنه و يقلب الخليط حتي يمتزج.
تزال من علي النار و و يضاف عليها البقدونس و تقدم الى جانب المكرونة اللذيذة .
هنشوح الخضروات مع الزيت في طاسه علي النار ثم يضاف السوسيس مع التقليب حتي يطهى.
هنسلق المكرونة و نضيف عليها الخضروات المشوحة و نتبلها بالملح و الفلفل و بعدين نضيف عليها الصوص .
و بعدين توضع في طبق التقديم و يرش بالجبنه الموتزريلا علي الوجه.
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