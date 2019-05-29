5 مشروبات طبيعية يمكنها تحسين حالة ابنك المصاب بالكحة ونزلة البرد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللجوء للطبيعة هو أفضل الحلول لعلاج البرد والأنفلونزا، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالأطفال، فى هذا التقرير نقدم 5 مشروبات طبيعية يمكنكِ إعطائها لطفلك لتخفيف أعراض البرد والسعال لدى طفلك، بحسب موقع "Parenting".
الليمون والعسل
الليمون والعسل علاج جيد للسعال والبرد، أعطى لطفلك ملعقة واحدة ثلاث مرات في اليوم، العسل المخلوط بالماء الدافئ هو أيضا خيار جيد، لا تعطي العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة لتجنب خطر التسمم.
حليب الكركم
ضع العسل فى كوب الحليب المضاف إليه الكركم وأعطيه لطفلك في الليل قبل النوم.عصير البرتقال
فيتامين C يقوم بعمل رائع في قتل الجراثيم التي تسبب البرد، اعطي طفلك قليل من العصير بانتظام للحصول على أفضل النتائج، ولكن، إذا كان طفلك يعاني من التهاب في الحلق، فمن الأفضل تجنب ذلك.شوربة الدجاج
الشوربة الدافئة تخفف من ازدحام الأنف بالمخاط ويخفف الاحتقان مما يجعل التنفس أسهل، أيضا لها خصائص مضادة للالتهابات وهي جيدة أيضاً إذا كان طفلك يعاني من السعال.
الزنجبيل
يتم غلى بعض الزنجبيل مع الشاي وأعطي منها طفلك القليل، يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد شرب بعض الملاعق ويمكن للأطفال الأكبر سنًا تناول كوب صغير من شاي الزنجبيل.
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