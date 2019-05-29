شكرا لقرائتكم خبر عن لو خايف تكبر فى السن.. ممكن تكون مريض بـ"الجيروسكوفوبيا" اعرف اعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الناس يخافون من التقدم فى السن، فلا أحد يريد أن يفقد شبابه أو تظهر عليه التجاعيد أو يواجه مشاكل صحية، ولكن قد يتحول هذا الخوف إلى خوف مرضى أو فوبيا، وهذا ما يعرف بـ "الجيروسكوفوبيا" أو رهاب الشيخوخة، بحسب ما ذكر موقع "Fear of".



فوبيا الشيخوخة

أعراض رهاب الشيخوخة

هناك كثير من الأعراض المرتبطة برهاب الشيخوخة أو الخوف من التقدم فى السن، حيث قد يؤدى هذا الخوف الشديد إلى نوبة قلق أو ذعر مع الأعراض التالية:

-الشعور بالدوار، الإغماء.

-ارتعاش و قشعريرة.

-أفكار الموت.

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-الخفقان والتنفس السريع.

-عدم القدرة على التفكير أو التعبير عن الذات بوضوح.

-الشعور بعدم الارتباط بالواقع.

-الشعور بالفقدان التام للسيطرة على النفس.



الشيخوخة

بطبيعة الحال ، يمكن أن تؤثر كل هذه الأعراض بشكل كبير على الحياة اليومية للفرد وتسبب في انسحابه وإحباطه تمامًا.

القلق المفرط يؤدي أيضا إلى الإجهاد الذي يمكن أن يسبب مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، كما يؤثر الرهاب على حياة الفرد الشخصية والمهنية.