سلطان العميمي: "جائزة العويس" تعيد الاعتبار للقصة القصيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز الكاتب الإماراتي سلطان العميمي بجائزة العويس للإبداع في دورتها الـ26، بفئة أفضل إبداع قصصي أو روائي، عن مجموعته القصصية "إشارة لا تلفت الانتباه".
وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، قال سلطان العميمي: "أشكر لجنة تحكيم جائزة العويس الثقافية على هذا الاختيار وهذه الثقة".
وأوضح "العميمي" أن الجائزة تعيد الاعتبار إلى القصة القصيرة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه رغم سيطرة الرواية على المستوى العربي، لكن القصة القصيرة تبقى من أجمل الأجناس الأدبية، وفق تعبيره.
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