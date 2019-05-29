محمية الزوراء في عجمان.. سحر البيئة الطبيعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ‎تعد محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان من أبرز وجهات السياحة البيئية في دولة الإمارات، وتعدّ ملاذا للطيور المقيمة والمهاجرة، حيث تضم ٦٠ نوعا من الطيور من ضمنها الفلامنجو.

وتنتشر حول المحمية العديد من الأشجار منها شجيرات "المانجروف"، وتحتوي سواحل المحمية على مجموعات من الأسماك والشعب المرجانية، وتشكّل موقعا جاذبا للسياحة البيئية.

وفي حديث لـ"العين الإخبارية" قالت طيف الأميري: "في عام ٢٠١٧ ‏تم الإعلان عن محمية الزوراء كمحمية طبيعية ضمن الأراضي الرطبة التابعة لاتفاقية (رامسار)، وتمتد على مساحة ٣ آلاف هكتار، حيث تتمتع المحمية بتنوع بيولوجي ثري، وتحتوي على أشجار القرم، إضافة إلى الأسماك النادرة والطيور المهاجرة والمقيمة كالفلامنجو ومالك الحزين، وتضم أيضاً شعبا مرجانية تضمن التوازن البيئي، كما تعد منطقة جذب للعلماء لإجراء أبحاث حول التنوّع البيولوجي في المحمية".