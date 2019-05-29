أبرز بنود وثيقة مكة الصادرة عن مؤتمر "الوسطية والاعتدال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا مؤتمر "الوسطية والاعتدال" المنعقد بمكة المكرمة بالسعودية، إلى نبذ التطرف والعنصرية، وتحصين الشباب من هذه الآفة عبر تعزيز الحوار. جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسُنة"، الوارد تحت اسم "وثيقة مكة" ضمنه المجتمعون عصارة 3 أيام من الاجتماعات المكوكية في 29 بندا.

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