دولة الإمارات تطلق مشروع "إفطار صائم" في إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مشروع "إفطار الصائم" في إثيوبيا، بالتعاون مع سفارة الإمارات بأديس أبابا؛ لمساعدة 1000 أسرة نازحة من إقليم الصومال الإثيوبي في معسكر "غلان" لإيواء النازحين بضواحي العاصمة.‎

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