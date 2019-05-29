شكرا لقرائتكم خبر عن في ساعة..اعرف إيه اللى هيحصل لقلبك بعد تناول مشروب الطاقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر فريق من العلماء الأمريكيون من تناول مشروب الطاقة الكبير "900 مل" خلال ساعة لأنه يعد خطرًا على القلب.

وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن تناول مشروب الطاقة (946 مل) في مثل هذا الوقت الصغير يرفع ضغط الدم ويؤثر بشكل مؤقت على إيقاع ضربات القلب.

ومع ذلك، حذر العلماء من أن مادة الكافيين ليست مسؤولة - والمكونات الأخرى المستخدمة في المشروبات المنكهه هي المشكلة.

وطلب الباحثون في جامعة سلو أوشن من 34 متطوعًا تناول واحدًا من مشروبات الطاقة، وتم استهلاك جميع المشروبات في غضون 60 دقيقة مشروب طاقة أو مشروب وهمى، وتكررت التجربة في ثلاثة أيام مختلفة.

واحتوى مشروب الدواء الوهمي على مياه غازية وعصير الليمون ونكهة الكريز، ووضعت جميع المشروبات في حاويات متطابقة، وتحتوي كل من مشروبات الطاقة المختبرة، والتي لم يحددها العلماء، على 304 إلى 320 ملليجرام من الكافيين.

وادعى مؤلفو الدراسة أن الكافيين بجرعات أقل من 400 مجم من غير المتوقع أن يؤدي إلى أي تغييرات في تخطيط القلب.

وقام الباحثون بقياس النشاط الكهربائي لقلوب المتطوعين بواسطة مخطط كهربية القلب، والذي يسجل الطريقة التي ينبض بها القلب، كما سجلوا ضغط دم المشارك، وتم أخذ جميع القياسات في بداية الدراسة وكل 30 دقيقة لمدة أربع ساعات بعد الاستهلاك.

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وأظهرت النتائج أن المتطوعين الذين تناولوا مشروبات الطاقة أصيبوا بارتفاع في ضغط الدم يبلغ 5 ملم زئبق في المتوسط​​، مقارنة بالذين تلقوا المشروب الوهمي.

ووجدوا أن الفاصل الزمني "الطبيعي" لـ QT - الوقت الذي يستغرقه البطينين في القلب لتوليد نبضات مرة أخرى- انخفض بنسبة 2% مما يعني أن مشروبات الطاقة تزيد من التأخير.

يحذر الأطباء إذا كان الفاصل الزمني QT قصيرًا جدًا أو طويلًا، فقد يتسبب ذلك في ضربات القلب بشكل غير طبيعي، مما قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب الذي يهدد الحياة.

وقال البروفيسور ساشين شاه، مؤلف الدراسة، إن الخطر "لا يمكن أن يرجع إلى مادة الكافيين" حيث دعا إلى إجراء محاكمات عاجلة للتحقيق في العنصر الذي يجب إلقاء اللوم عليه.

وتابع البروفيسور "شاه" إن البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب عليهم أيضًا تقليل استهلاكهم لتجنب طفرات يمكن أن تكون قاتلة.

وقال باحثون من جامعة تكساس في هيوستن العام الماضي إن المشروبات تضيق الأوعية الدموية، مما يقيد تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية.