ّكيف تقين نفسكِ من السلس البولي؟ الإجابة مع الدكتور مناف الهاشمي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعني سلس البول، فقدان السّيطرة على المثانة، ونزوله بشكل غير إراديّ، وقد تسبقه رغبة ملحّة بالتبوّل، وهو إحدى المشاكل الشّائعة غالبًا بين النّساء اللاتي تجاوزنَ الخمسين من العمر.
وهناك عدّة أسباب تساهم في الإصابة بسلس البول عند النساء عامّة، كالأمراض الصدريّة المزمنة، التي تسبّب السّعال، وانقطاع الطّمث، والمشاكل العصبيّة، والسّمنة وغيرها من الأسباب.
للوقوف أكثر على المشكلة وأسبابها، كاميرا "فوشيا"، التقتْ الدكتور مناف الهاشميّ استشاريّ المسالك البوليّة في مستشفى برجيل أبوظبي، للحديث عن هذا الموضوع.
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