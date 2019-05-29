أسباب الصداع عند الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 مايو 2019 04:39 مساءً - من المشاكل المتكررة والشائعة التي تشكو منها الحامل هي مشكلة الصداع أثناء الحمل، وخاصة في الثلث الأول من الحمل أي الشهور الثلاثة الأولى، وتتفاقم المشكلة إذا ما كانت الحامل تعاني من الصداع قبل الزواج. الدكتور أحمد عبد الله خليل _ استشاري طب النساء والولادة_ أشار إلى النقاط التالية بخصوص ما يعرف بصداع الحمل: يحدث الصداع بسبب التغيرات الهرمونية في جسم الحامل.

التوتر النفسي بسبب الوضع الجديد.

التعب والإرهاق خاصة إذا كان لديك أطفالاً آخرين.

نقص السوائل في الجسم.

في الأشهر الأولى تزيد كثافة الدورة الدموية بسبب وجود مخلوق جديد في رحمك مما يؤدي للشعور بالصداع. ما هو علاج الصداع؟ يفضل عدم اللجوء للعقاقير.

الإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء.

التدليك والمساج عند تحديد سبب الصداع في مناطق الرأس، فالصداع في المنطقة الأمامية قد يكون بسبب الجيوب الأنفية فيجب تدليلك هذه المنطقة برفق وهكذا.

فحص مقياس ضغط الدم.

الحمام البارد أو الدافئ، ويجب الابتعاد عن حمامات البخار.

المشي في الهواء الطلق مع الاسترخاء التام.

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