هل صحيح أن الحوض الضيق يمنع الولادة الطبيعية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 مايو 2019 04:39 مساءً - كثيراً ما نسمع من السيدات اللاتي ولدن بعملية قيصرية أن السبب في ذلك يرجع لأن حوضها ضيق، فما مدى صحة ذلك وكيف يؤثر الحوض الضيق على عملية الولادة؟

التقت "الخليج 365 نت" بطبيب الزمالة السعودية للنساء والولادة، الدكتور "محمد أحمد إدريس" ليحدثنا حول ذلك.



• حقيقة شكل حوض المرأة

حوض المرأة مختلف شكلاً عن حوض الرجل، كما بين كتور محمد إدريس وقال "الحوض عموماً مكون من عظمتي لوح الحوض المتصلتين من الخلف بعُصعص الظهر ومن الأمام بعظمة العانة والتي هي في الحقيقة غضروف وليست عظمة كما هو شائع، كما أن حوض المرأة مكون من أربطة وعضلات كثيرة لتحمي الجنين داخل الرحم من الولادة المبكرة أو الإصابات".



• مدى صحة أن حوض المرأة الضيق يمنع الولادة الطبيعية:

يقول إدريس "صحيح أن حوض أي امرأة حامل هو ضيق مالم تدخل في طلق الولادة، لأنه ومن رحمة الله كذلك أنه عند بداية طلق الولادة وبداية دخول رأس الجنين في الحوض يتم توسع الحوض تدريجياً وإعادة تشكيله ليتناسب مع الولادة الطبيعية، بالإضافة لوجود هرمون الريلاكسين والذي يُفرز من عدة مناطق أشهرها المشيمة حيث يقوم بإرخاء غضروف العانة الذي يسمح بتمدد وتباعد عظام الحوض وإعادة تشكيله، هذا يفسر بعض الآم أسفل الظهر قبل الولادة -نتيجة بداية إعادة تشكيل الحوض-".



• حقائق

1. بُنية السيدة الصغيرة الجسم والتي تعتقد أن صغر جسمها أو حوضها قد لا يسمح لها بالولادة الطبيعية، فهذا غير صحيح.

2. بعد الولادة ومع التمارين الرياضية وفترة الاستشفاء يعود جسمها وعظام الحوض إلى طبيعتهم.

3. أنصح كل سيدة بأن لا تتعجل باتخاذ قرار الولادة القيصرية لهذا السبب، وانتظري لبدء الطلق والولادة.