كيف تؤثر المنشطات الرياضية على خصوبة الرجل؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حذر خبراء من أن الرجال يحدّون من قدرتهم وفرصهم في إنجاب أطفال بذهابهم إلى صالات الألعاب الرياضية لكي يبدوا بصورة رائعة ويجذبوا النساء.

وقال الخبراء في الوقت نفسه، إن استعانتهم بالمنشطات التي تفيد في إنماء العضلات وكذلك الأقراص المضادة للصلع قد تحظى بآثار جانبية منها ضعف الانتصاب والعقم.

وصرح البروفيسور آلان باسي، من جامعة شيفلد، لهيئة الإذاعة البريطانية بقوله: "أليس من السخرية أن يذهب الرجال لصالة الألعاب الرياضية لكي يبدوا رائعين، وبالأخص لكي يجذبوا النساء، ويقللوا في الوقت نفسه من خصوبتهم عن غير قصد".

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وأضاف دكتور جيمس موسمان من جامعة براون رود ايلاند: "يحب بعض الرجال الظهور بهيئة جسمانية كبيرة في الواقع، لكنهم يجعلون أنفسهم غير لائقين تمامًا من الجانب التطوري؛ لأنهم من دون استثناء لا يكون لديهم حيوانات منوية على الإطلاق".

وعاود باسي، الذي كان يعمل في السابق كرئيس للجمعية البريطانية للخصوبة، ليقول: إن 90 % من مستخدمي المنشطات أصيبوا بالعقم، موضحًا أن الحبوب المضادة للصلع ليست مصدر قلق كبير، لكن يجب الحذر منها خاصة مع تزايد مبيعاتها.